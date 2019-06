Das Analysehaus RBC hat die Einstufung für RWE auf "Top Pick" mit einem Kursziel von 29 Euro belassen. Analyst John Musk und seine Kollegen beließen die Aktie des deutschen Energieversorgers auf der "Best Ideas"-Auswahlliste der stark kapitalisierten europäischen Werte. Bei RWE werde die Qualität der Geschäfte im Bereich Erneuerbarer Energien vom Markt noch nicht ausreichend wertgeschätzt, schrieb der Experte in einer am Montag vorliegenden Studie./tih/edh Veröffentlichung der Original-Studie: 03.06.2019 / 02:31 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.06.2019 / 02:31 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0025 2019-06-03/14:16

ISIN: DE0007037129