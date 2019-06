Und Montag ist Rosgix-Tag. Year-to-Date liegt der Index der Rosinger Gruppe bei nun +6,49 Prozent Plus, in der Vorwoche wurde also der ATX in dieser Sicht überholt. Und: Auch im Mai, der dem ATX zB ein Minus von knapp 10 Prozent brachte, schaffte der Rosgix ein Plus, auf der Homepage der Wiener Börse sieht man die aktuelle Zusammensetzung. Mit der NET New Energy könnte sehr bald ein weiterer Titel aus dem Rosinger-Umfeld an die Wiener Börse kommen, hört man. (Der Input von gabb Neue Aktien für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 03.06.)

