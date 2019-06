BERLIN (Dow Jones)--Die CDU-Vorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer hat nach dem Rücktritt von Andrea Nahles an das Verantwortungsbewusstsein der SPD appelliert und vor einem voreiligen Ende der großen Koalition gewarnt.

Nach der Klausurtagung des Bundesvorstandes sagte die CDU-Politikerin, es sei angesichts der anstehenden Entscheidungen in Europa und bei handelspolitischen Fragen mit den USA wichtig, dass Deutschland handlungsfähig sei.

"Es wäre ganz sicherlich für die Vertretung deutscher Interessen, aber auch die Sprachfähigkeit und Sprechfähigkeit der Europäischen Union alles andere als förderlich, wenn Deutschland jetzt in eine Regierungskrise oder in einen Dauerwahlkampf gehen würde", erklärte Kramp-Karrenbauer. "Auch das muss man sich in der Abwägung aller Punkte sicherlich vor Augen führen."

Sie betonte, dass die CDU geschlossen dazu bereit sei, weiterhin Verantwortung für Deutschland zu tragen. "Wir wollen dem Regierungsauftrag gerecht werden. Deutschland muss handlungsfähig und zukunftsfähig sein", so die CDU-Vorsitzende. "Wir hoffen sehr, dass die Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten ihre Entscheidungen so treffen, dass dies auch weiterhin möglich ist."

Auf die Frage, ob die CDU auch über mögliche vorgezogene Neuwahlen gesprochen habe, sagte sie, dass über dieses Szenario nicht diskutiert worden sei. Es sei jetzt an der CDU, ihre Hausaufgaben zu machen. Aber es gebe "gute Gründe dafür", die Regierung "nicht leichtfertig" zu beenden. "Für alles, was möglicherweise kommt oder nicht kommt, können Sie davon ausgehen, dass die CDU vorbereitet ist", so Kramp-Karrenbauer.

Nahles überraschender Rücktritt vom Amt des Partei- und Fraktionsvorsitz hat die Agenda der Sitzung kräftig durchgeschüttelt. Eigentlich sollte es um eine Bestandaufnahme der eigenen Politik gehen - eine Woche nach dem enttäuschenden Abschneiden der CDU bei den Europawahlen. Auch sollten die Auswirkungen der schwächer wachsenden Steuereinnahmen auf Koalitionsvorhaben diskutiert werden. Jüngsten Schätzungen zufolge dürften die Steuereinnahmen des Bundes bis 2023 um gut 70 Milliarden Euro niedriger ausfallen als in der Schätzung vom November vorhergesagt. Diese Entwicklung zwingt die Koalition, ihre Ausgabenprioritäten anzupassen.

June 03, 2019

