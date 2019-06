Durbach bei Offenburg (ots) - Einladung zur Pressekonferenz am 05.06.2019 auf dem Bundeskongress 2019 für kleinwüchsige Menschen



Der BundesselbsthilfeVerband Kleinwüchsige Menschen e.V. (VKM) veranstaltet vom 05.06.2019 bis zum 09.06.2019 seinen diesjährigen Bundeskongress in Durbach bei Offenburg. Ca. 90 kleinwüchsige Teilnehmer und Teilnehmerinnen werden sich in 4 Tagen über die Lebenswelt von Menschen mit Kleinwuchs austauschen und sich im Rahmen der Selbsthilfe gegenseitige Informationen z.B. zu Hilfsmitteln, KfZ-Umbau, Kleidung usw. geben. Der jährlich stattfindende Kongress beinhaltet einen Seminartag, an dem wir uns mit dem Thema "Pflegeversicherung" befassen werden. Die Leistungen der PV sollen vorgestellt werden und auf die Wirksamkeit für Menschen mit Behinderung und im Speziellen für kleinwüchsige Menschen überprüft und diskutiert werden.



Hierzu sind Vertreter/Vertreterinnen der AOK Pflegekasse, des Pflegestützpunktes Ortenaukreis sowie ein Inklusionsbotschafter der Interessensvertretung Selbstbestimmtes Leben geladen. Gerade im Zeitalter der digitalen Medien ist der persönliche Umgang miteinander ein wichtiges Anliegen des VKM. Es besteht ein Unterschied, ob kleinwüchsige Menschen Informationen über Medien erhalten oder ob sie von Betroffenen selber informiert werden. Erst im Miteinander kann sich die Erkenntnis: "ich bin nicht alleine" und "wenn die das schaffen, dann schaffe ich das auch!" fest verankern. Neben unserem Anliegen: "Betroffene beraten Betroffene", ist ein weiteres Ziel des "BundesselbsthilfeVerband Kleinwüchsiger Menschen e.V." die Interessenvertretung für Menschen mit Kleinwuchs nach Außen sowie die Sensibilisierung der Gesellschaft für unsere Belange.



Wir laden zu unserer Pressekonferenz ein:



am 05.06.2019 ab 16:00 Uhr im Hotel BEST WESTERN Plus Hotel Vier Jahreszeiten Almstr. 49 77770 Durbach



Pressekontakt: BundesselbsthilfeVerband Kleinwüchsiger Menschen e.V. (VKM) Pressesprecherin Beate Twittenhoff Bachstr.4 33818 Leopoldshöhe Tel.: 05208-958931 Mobil: 0172-5653636 beate.twittenhoff@kleinwuchs.de www.kleinwuchs.de