Laut Umfragen sind die Konsumenten bereit, für nachhaltige Verpackungen auch einen gewissen Aufpreis zu bezahlen. Aber stimmt das auch in der Praxis? Uns interessieren Ihre Erfahrungen! Fast bei jeder neu vorgestellten Verpackung steht aktuell die Nachhaltigkeit der Lösung im Vordergrund. Denn schließlich wollen Kunden nachhaltige Verpackungen. Und sind sogar bereit, dafür einen Aufpreis zu bezahlen - das haben gleich mehrere Studien ergeben. So kam beispielsweise die Justus-Liebig-Universität Gießen im Auftrag des FFI und Pro Carton zu dem Ergebnis, dass 91 Prozent der Konsumenten bevorzugt in ...

Den vollständigen Artikel lesen ...