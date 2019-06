In der vergangenen Woche konnte die NEL-Aktie ein neues Allzeithoch markieren und notierte erstmals über einem Euro. Der Aufschwung lässt Experten rätseln.NEL-Aktie knackt wichtige MarkeDie Anteilsscheine des norwegischen Wasserstoff-Unternehmens sind derzeit mehr als gefragt. Obwohl die NEL-Aktie in norwegischen Kronen notiert, erfreut sie sich bei deutschen Anlegern großer Beliebtheit. Am vergangenen Dienstag erreichte das Papier im Tageshoch erstmals die psychologisch wichtige ...

Den vollständigen Artikel lesen ...