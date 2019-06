Lambsheim (ots) -



Hightech in der Pfalz: TÜV Rheinland hat im Technologiezentrum Lambsheim eines der modernsten Abgaslabore in Deutschland in Betrieb genommen. "Wir haben mehrere Millionen Euro in den Ausbau und die Modernisierung der Anlage investiert, um den geänderten europäischen Rechtsvorschriften nach WLTP-Standard sowie den stark steigenden Kundenanfragen aus der Automobilindustrie Rechnung zu tragen. Mit dem Einsatz der Spitzentechnologie im Bereich der Mess- und Prüfmethoden für Fahrzeugemissionen tragen wir gleichzeitig zur Stärkung des Standorts bei", sagte Dr. Matthias Schubert, Executive Vice President Mobility TÜV Rheinland, bei der Eröffnung.



Der Emissionscheck für Pkw und leichte Nutzfahrzeuge ist die Grundlage für die Typprüfung, also Voraussetzung für die Zulassung zum öffentlichen Straßenverkehr. Das Stichwort lautet hier: Abgasnorm Euro 6d. Die Fachleute in Lambsheim können alle Arten von Antrieben unter die Lupe nehmen. Dazu gehören neben Benzinern und Dieselfahrzeugen auch Hybrid- und Elektrofahrzeuge sowie Autos mit Ethanol-, Erdgas- und Flüssiggasantrieb.



Konstante Temperatur und Luftfeuchtigkeit



TÜV Rheinland hat in Lambsheim das komplette Prüfequipment, um die Anforderungen der Vorschrift Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure (WLTP) zu erfüllen. "Hochmoderne Klimatechnik sorgt für die vorgeschriebene Temperatur von 23 Grad Celsius und eine festgelegte Luftfeuchtigkeit. Denn die Messungen auf dem neuen Abgasrollenprüfstand müssen immer unter den gleichen Umweltbedingungen stattfinden", erklärt der Leiter des Technologiezentrums Hans-Christoph Coen. Außerdem wurde die gesamte technische Ausstattung zur Analyse der gemessenen Emissionen wie Kohlendioxid (CO2)) und Stickoxide (NOx) auf den aktuellen Stand der Technik gebracht.



Die Abgastypprüfung nach WLTP besteht aus mehreren Komponenten. Dazu gehören neben den Tests auf dem Rollenprüfstand auch Messfahrten auf der Straße (RDE = Real Driving Emissions). Dafür installieren die TÜV Rheinland-Fachleute ein spezielles Gerät (PEMS = Portable Emissions Measurement System) am Fahrzeug. "Wir können mit dem neuen Labor den Herstellern dabei helfen, Antriebs- und Motortechnik permanent weiter zu entwickeln und Anforderungen zu erfüllen", resümiert Coen.



