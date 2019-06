Weiter zugespitzte Handelsstreitigkeiten sorgen am Montag an der Wall Street weiter für Zurückhaltung. Der Broker IG taxierte den Dow Jones Industrial eine Stunde vor dem Handelsstart 0,18 Prozent tiefer bei 24 771 Punkten, womit er sein Tief seit Ende Januar nochmals unterbieten würde. Die Misere der vergangenen Wochen mit dem US-chinesischen Zollkonflikt als Dreh- und Angelpunkt droht sich damit auch im Juni fortzusetzen. Am Freitag hatte der US-Leitindex den Mai mit seinem ersten Monatsverlust in diesem Jahr beendet.

Während US-Präsident Donald Trump seine Zolldrohungen neuerdings auch nach Mexiko richtet, hat sich die Tonalität im langwierigen Konflikt mit China zuletzt weiter verschärft. Am Wochenende hatte China bereits Gegenzölle als Reaktion auf die zuletzt von den USA erhöhten Sonderabgaben erlassen, nun wiesen die Chinesen der US-Seite die volle Verantwortung für den Stillstand in den Verhandlungen zu. Die chinesische Führung geht nun offenbar von einem lange andauernden Konflikt aus. Als neueste Waffe will Peking eine Liste mit "unzuverlässigen" ausländischen Firmen aufstellen.

"Die Flucht in sichere Anlagen ist das Gebot der Stunde", schrieb Analyst Bernd Krampen von der NordLB am Morgen in einem Kommentar. Dies geht zu Lasten von Aktien und erhöht die Nachfrage nach den als sicher geltenden Staatsanleihen, zum Beispiel jene der USA.

Zwischen die Fronten des Konflikts gerät am Montag auch die Aktie von Fedex , die vorbörslich 2,4 Prozent verliert. Chinas Behörden ermitteln gegen den US-Paketdienst, der mehrere Pakete des chinesischen Telekom-Riesen Huawei in die USA umgeleitet hatte. FedEx entschuldigte sich und sagte, die Pakete seien versehentlich fehlgeleitet worden.

Abseits des zentralen Dauerthemas rücken zu Beginn der neuen Börsenwoche wieder Übernahmen in den Mittelpunkt: Der deutsche Chiphersteller Infineon greift für für neun Milliarden Euro nach seinem US-Konkurrenten Cypress Semiconductor. Dessen Aktie schießt vorbörslich um 26 Prozent auf 22,47 Dollar nach oben, bleibt damit aber knapp unter dem Gebot von 23,85 US-Dollar je Anteil.

Eine noch schwerere Übernahme stemmt die Investmentgesellschaft Blackstone, deren Aktie daraufhin vorbörslich aber nur wenig bewegt gehandelt wurde. Wie das Unternehmen am späten Vorabend mitgeteilt hatte, wird für 18,7 Milliarden US-Dollar ein Teil der US-Logistikimmobilien des Investmentmanagers GLP aus Singapur übernommen./tih/fba

