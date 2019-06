ROUNDUP 2: Infineon wagt Milliarden-Übernahme in den USA - Aktie sackt ab

NEUBIBERG - Der Chiphersteller Infineon wagt den bisher größten Übernahmeversuch seiner Geschichte. Der Dax-Konzern will für neun Milliarden Euro den US-Konkurrenten Cypress Semiconductor übernehmen. "Damit steigt Infineon in die Top 10 der Halbleiterhersteller weltweit auf", schwärmte Vorstandschef Reinhard Ploss am Montag. Bei Chips für die Autoindustrie sieht er Infineon sogar auf dem Sprung an die Weltspitze. Doch an der Börse hält sich die Begeisterung in Grenzen - auch weil sich der Dax-Konzern bald frisches Kapital beschaffen will.

DARMSTADT - Gute Geschäfte in Asien und Europa haben dem Spezialmaschinenbauer Isra Vision im ersten Halbjahr Schub gegeben. Das im SDax und TecDax notierte Unternehmen aus Darmstadt wächst kräftig weiter und legte beim Umsatz um zehn Prozent auf 70,9 Millionen Euro im Vergleich zum Vorjahreszeitraum zu. Auch beim Vorsteuerergebnis verzeichnete der Spezialist für Automatisierungslösungen ein klares Plus - es kletterte um 17 Prozent auf 14,9 Millionen Euro.

SEOUL - Die weltweite Luftverkehrsbranche spürt durch steigende Kosten und eine langsamere Nachfrage in diesem Jahr kräftigen Gegenwind. War der Weltluftfahrtverband IATA vor sechs Monaten noch von steigenden Gewinnen ausgegangen, rechnet er in seiner jüngsten Prognose mit einem industrieweiten Rückgang im Vergleich zum Vorjahr. "Das Geschäftsumfeld für die Airlines hat sich angesichts steigender Treibstoffkosten und eines schwächeren Welthandels verschlechtert", teilte IATA auf seiner 75. Generalversammlung am Sonntag in Seoul mit. Allerdings sieht sich die Branche laut IATA besser gegen Auswirkungen von Handelskrisen gewappnet als früher.

BONN - Briefporto wird in Deutschland teurer. Das Versenden eines Standardbriefs im Inland soll von Juli an 80 Cent kosten statt bisher 70 Cent, wie der Konzern am Montag in Bonn mitteilte. Für die Postkarte ist eine Erhöhung von 45 auf 60 Cent vorgesehen, auch andere Briefarten werden teurer. Zuvor hatte die Bundesnetzagentur einen sogenannten Preiserhöhungsspielraum festgelegt - auf dieser Basis beantragte die Post daraufhin das Porto in den einzelnen Sendungsarten. In einem abschließenden Schritt nimmt die Behörde den Antrag unter die Lupe, was aber als Formsache gilt.

FRANKFURT - Der Chemiekonzern BASF hat erste Schritte für den Verkauf seines Bauchemiegeschäfts eingeleitet. "Wir haben damit begonnen, ausgewählte Kaufinteressenten zu kontaktieren", sagte ein Sprecher der Nachrichtenagentur dpa-AFX. Nach Informationen der Nachrichtenagentur Bloomberg könnte der Verkauf dem Konzern rund 2,7 Milliarden Euro in die Kassen spülen, wenn es denn dazu kommt.

ZÜRICH - Die schweizerischen Wettbewerbshüter nehmen die geplante Übernahme des Kabelnetzbetreibers UPC durch den Telekomkonzern Sunrise genau unter die Lupe. Der Zusammenschluss könnte in verschiedenen Märkten eine beherrschende Stellung begründen oder verstärken, teilte die eidgenössische Wettbewerbskommission (Weko) mit. Dabei nennt sie etwa Sportübertragungsrechte im Bezahlfernsehen. Die Freenet-Beteiligung Sunrise gibt sich zuversichtlich. Sie rechnet laut einer Mitteilung vom Montag spätestens Anfang Oktober mit einer Entscheidung. Die Transaktion soll noch im vierten Quartal 2019 vollzogen werde.

HAMBURG - Die angeschlagene Hamburger Modekette Tom Tailor stößt auf Hindernisse beim geplanten Verkauf der kriselnden Tochterfirma Bonita. Die Konsortialbanken hätten das Unternehmen darüber informiert, "dass es derzeit keine ausreichende Mehrheit für die Zustimmung" zu dem Verkauf gebe, teilte Tom Tailor am Freitag mit. Der Vorstand bemühe sich weiter um grünes Licht, "geht aber derzeit davon aus, dass die Erteilung einer Zustimmung unwahrscheinlich ist". Es würden daher "sämtliche strategische Alternativen" geprüft.

LUXEMBURG - Der Online-Modehändler Global Fashion Group (GFG) will in Frankfurt an die Börse gehen. Der Gang aufs Parkett soll der vom Start-up-Investor Rocket Internet mitgegründeten GFG brutto rund 300 Millionen Euro einbringen, wie das Unternehmen am Montag in Luxemburg mitteilte. Die Aktien sollen am regulierten Markt notiert werden. Das Angebot solle ausschließlich aus neu ausgegebenen Stammaktien bestehen.

KÖLN - Der Motorenhersteller Deutz treibt seine Wachstumsstrategie mit einem Gemeinschaftsunternehmen in China voran. Mit dem chinesischen Baumaschinenkonzern Sany sei ein Vertrag über ein Gemeinschaftsunternehmen geschlossen worden, teilte Deutz am Montag in Köln mit. Deutz soll 51 Prozent der Anteile halten und die Sany-Motorenproduktion vor Ort übernehmen. Dafür solle ein mittlerer zweistelliger Millionen-Euro-Betrag investiert werden, hieß es weiter. Die Transaktion soll bis zum Jahresende abgeschlossen sein.

-Studie: Deutsche kaufen weniger Zigaretten, aber mehr Tabak

-Autozulieferer Marquardt spürt starken Druck der Hersteller

-Novartis erreicht mit Xolair Verringerung von nasalen Polypen

-Blackstone übernimmt Teile der US-Logistikimmobilien des Investmentmanagers GLP

-Russische Behörden fordern Nutzerdaten von Dating-App Tinder

-Eine Million Euro Wasserschaden nach Brand im Amazon-Logistikzentrum

-Gruner + Jahr gibt Anteile an Motor Presse Stuttgart ab

-Mann+Hummel will nach Verlusten nun 100 Millionen Euro einsparen

-IG Metall fordert Milliarden-Investitionen in E-Mobilität

-Goldman Sachs: Übergangsregeln für Banken zum Brexit wichtig

-VW-Sammeltaxi Moia sieht sich in Hamburg gut unterwegs

-ROUNDUP/US-Bank Goldman: Brexit stärkt deutschen Standort zusätzlich

-Roche-Medikament Tecentriq in Kombinationstherapie bei Lungenkrebs wirksam

-Renault-Manager beraten erneut über Fusionsofferte von Fiat Chrysler

-ROUNDUP: Apple-Entwicklerkonferenz WWDC startet - Neues Software im Fokus

-Aserbaidschan storniert Bestellung von zehn Boeing 737 Max°

