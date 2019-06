BERLIN (Dow Jones)--Die SPD wird nach dem Rücktritt ihrer Vorsitzenden Andrea Nahles vorübergehend von einer Dreier-Gruppe geführt. Die Geschicke der Partei sollen zunächst die Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern, Manuela Schwesig, die rheinland-pfälzische Regierungschefin Malu Dreyer und der hessische SPD-Fraktionschef Thorsten Schäfer-Gümbel lenken. Einen entsprechenden Beschluss fasste der Parteivorstand.

"Es gibt drei Vorsitzende, die das kommissarisch übernehmen", sagte Fraktionsvize Achim Post, der an der Sitzung teilgenommen hatte. Man habe "ein Verfahren beschlossen", erklärte er. "Ich glaube, dass die Sitzung heute der Schritt war, um in geordnete Bahnen zu kommen und die Partei insgesamt wieder nach vorne zu bringen", sagte Post zu Journalisten. Alle drei kommissarischen Parteichefs sind derzeit stellvertretende SPD-Vorsitzende.

Bundesaußenminister Heiko Maas sprach sich in der Sitzung unterdessen nach Angaben von Sitzungsteilnehmern dafür aus, in einer Urwahl eine künftige Doppelspitze für die SPD zu bestimmen. Auch Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller machte sich Berichten zufolge für eine Doppelspitze stark.

Nahles hat in der Sitzung am Montag auch offiziell ihren Rücktritt erklärt. Am Dienstag will sie zudem den SPD-Fraktionsvorsitz offiziell abgeben. An der Fraktionsspitze soll ihr kommissarisch der dienstälteste Fraktionsvize Rolf Mützenich nachfolgen. Es gebe "keinen Zweifel daran", sagte Post. Nahles hatte den Rückzug von beiden Ämtern am Sonntag angekündigt.

Bundesfinanzminister Olaf Scholz, der ebenfalls SPD-Vize ist und als einer der Kandidaten für die Parteiführung galt, hatte eine Übernahme des Vorsitzes der SPD bereits am Sonntagabend ausgeschlossen. "Nein, ich halte das mit dem Amt eines Bundesministers der Finanzen nicht zeitlich zu schaffen", hatte er in der ARD gesagt. Scholz hatte die SPD vor der Amtsübernahme durch Nahles kommissarisch geführt.

