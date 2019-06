BERLIN (IT-Times) - Das deutsche Medienhaus Axel Springer erhöht seine Beteiligung am angeschlagenen britischen Startup Purplebricks, Betreiber einer Immobilien-Plattform in Großbritannien. Axel Springer erhöht den Minderheitsanteil an Purplebricks auf nunmehr 26,6 Prozent der Anteile. Das britische...

Den vollständigen Artikel lesen ...