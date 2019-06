Baader Bank und Baader Helvea mit herausragenden Ergebnissen im jährlichen Extel Voting: Zum fünften Mal in Folge Nr. 1 in der Kategorie Trading/Execution Germany sowie Auszeichnung als beste Pan European Broker Conference DGAP-News: Baader Bank AG / Schlagwort(e): Sonstiges/Sonstiges Baader Bank und Baader Helvea mit herausragenden Ergebnissen im jährlichen Extel Voting: Zum fünften Mal in Folge Nr. 1 in der Kategorie Trading/Execution Germany sowie Auszeichnung als beste Pan European Broker Conference 03.06.2019 / 16:18 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Presseinformation: Baader Bank und Baader Helvea mit herausragenden Ergebnissen im jährlichen Extel Voting: Zum fünften Mal in Folge Nr. 1 in der Kategorie Trading/Execution Germany sowie Auszeichnung als beste Pan European Broker Conference Unterschleißheim/Zürich, 03. Juni 2019 Die Baader Bank erzielt in der Extel Umfrage für das Jahr 2019 wiederum hervorragende Platzierungen für ihre Kernmärkte Deutschland, Österreich und die Schweiz. In der Kategorie "Trading/Execution Germany" erklimmt die Baader Bank die begehrte Nr. 1 Platzierung. Diese Top-Platzierung nimmt die Baader Bank zum fünften Mal in Folge ein. In der Kategorie Small & Mid Cap Trading Germany" belegt die Baader Bank einen sehr guten zweiten Platz. Ergänzt wird das herausragende Ergebnis mit dem dritten Platz in der Kategorie "Trading/Execution Switzerland". "Das Votingergebnis der Extel Umfrage 2019 bestätigt die führende Expertise der Baader Bank in den Trading/Execution-Services und die hohe Kundenzufriedenheit, die stets unser oberstes Ziel ist", bewertet Oliver Riedel, für das Kundengeschäft zuständiges Vorstandsmitglied der Baader Bank, die neuen Extel-Ergebnisse. "Sie zeigen, dass die strikte Ausrichtung der Baader Bank im Brokerage und Research auf die Bedürfnisse der internationalen institutionellen Investoren einerseits und auf die Belange der Corporates der DACH-Region andererseits einen echten Mehrwert für unsere jeweiligen Kundengruppen bildet. Die getätigten Investitionen in Händlerqualität, Handelsinfrastruktur und Unternehmensbetreuung zahlen sich qualitativ für unsere Kunden und an Hand von Marktanteilsgewinnen für die Baader Bank aus", so Oliver Riedel. Die hervorragenden Bewertungen auf der Trading-Seite werden durch Spitzenplatzierungen für Research und Corporate Access ergänzt. Die Baader Bank belegt in der Kategorie "Country Research Austria" den zweiten Platz sowie in der Kategorie "Company & Expert Meetings Switzerland" den dritten Platz. Herausragend sind auch die Platzierungen der Baader Helvea-Konferenzen. Die jeweils zu Jahresbeginn in der Schweiz stattfindende "Swiss Equity Conference" wurde zur besten "Pan European Broker Conference" weltweit gewählt. Die jeweils im Spätsommer in München logierende "Baader Investment Conference" erklimmt einen außerordentlich bemerkenswerten siebten Platz. "Mit den beiden Jahreskonferenzen ist es uns gelungen, in Europa führende Konferenzen zu etablieren und Maßstäbe zu setzen", erläutert Oliver Riedel. Aggregiert erreicht die Baader Bank einen ausgezeichneten dritten Platz für ihre Kernmärkte als Broker für die Region Deutschland, Österreich und Schweiz. "Insgesamt zeigen die Platzierungen, dass wir uns in unserem Kundengeschäft eine herausragende Marktposition erarbeitet haben und eine hohe Kundenzufriedenheit bieten können", resümiert Nico Baader, Vorstandsvorsitzender der Baader Bank. Das jährliche Extel-Ranking ist Europas wichtigste Umfrage, in der institutionelle Investoren aus der ganzen Welt die Kompetenz von Brokern aus ganz Europa im Research- und Handelsgeschäft bewerten. Als familiengeführte Vollbank mit Sitz in Unterschleißheim bei München und rund 425 Mitarbeitern ist sie in den Geschäftsfeldern Market Making, Capital Markets, Multi Asset Brokerage, Asset Management Services, Banking Services und Research aktiv. 