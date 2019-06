BERLIN (Dow Jones)--Die Regierungsarbeit wird nach Ansicht von Bundeskanzlerin Angela Merkel nicht durch ein Übergangstrio an der Spitze des Koalitionspartners SPD beeinträchtigt. "Ich kenne alle drei Personen, die haben den Koalitionsvertrag mit verhandelt. Ich habe nicht den Eindruck, dass damit ein Signal der Instabilität einhergeht", erklärte die CDU-Politikerin nach einem Treffen mit den Vorsitzenden der Unionsfraktionen von Bund und Länder in Weimar.

Sie SPD sei in dieser neuen Situation in einem Findungsprozess, und in einer Koalition tue man gut daran, die Dinge zu akzeptieren, wie sie stattfänden, so Merkel. Allerdings mahnte sie, dass für die Regierung eine Arbeitsfähigkeit nicht nur wünschenswert, sondern auch geboten sei.

Zuvor hatten die drei kommissarischen SPD-Vorsitzenden erklärt, sie wollten die SPD nach dem überraschenden Rücktritt von Andrea Nahles nur in einer Übergangszeit führen, stünden aber nicht für die Übernahme des Parteivorsitzes zur Verfügung. Die rheinland-pfälzische Regierungschefin Malu Dreyer und die Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern, Manuela Schwesig, wollen beide in der Landespolitik aktiv bleiben. Der Dritte im Bunde, der hessische SPD-Fraktionschef Thorsten Schäfer-Gümbel, will sich wie geplant im Oktober aus der Politik verabschieden und in die Wirtschaft gehen. Das erklärten die drei auf einer gemeinsamen Pressekonferenz in Berlin.

Merkel betonte, dass die SPD nun bestimmte Entscheidungen getroffen habe, "von denen ich nicht sage, dass sie uns hindern zu arbeiten".

