Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Infineon nach Ankündigung einer Übernahme auf "Buy" mit einem Kursziel von 25 Euro belassen. Er halte den geplanten Kauf des US-Konkurrenten Cypress Semiconductors für teuer, schrieb Analyst David Mulholland in einer am Montag vorliegenden Studie. Der Erfolg hänge daher insbesondere von Umsatzsynergien ab, die die Münchner langfristig auf 1,5 Milliarden Euro taxierten./ag/tih Dies schrieb Analyst David Mulholland in einer am Montag vorliegenden Studie./ajx Veröffentlichung der Original-Studie: 03.06.2019 / 07:23 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.06.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0054 2019-06-03/16:59

ISIN: DE0006231004