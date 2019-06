Annegret Kramp-Karrenbauer wird an diesem Montag vom französischen Präsidenten empfangen. Es soll auch um den neuen EU-Kommissionspräsidenten gehen.

CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer hat sich mit einem Besuch beim französischen Präsidenten Emmanuel Macron stärker als bisher in die deutsch-französische Zusammenarbeit eingeschaltet. Bei dem Treffen am Montag sollte es um europapolitische Fragen gehen, wie eine CDU-Sprecherin in Berlin mitteilte. Zu weiteren Details machte sie keine Angaben. Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur sollte die mit Kanzlerin Angela Merkel abgestimmte Unterredung zwischen Kramp-Karrenbauer und Macron gegen 19.00 Uhr im Élysée-Palast stattfinden, dem Amtssitz des Präsidenten.

Das Treffen sei schon länger geplant gewesen und nun kurzfristig angesetzt worden, hieß es weiter. Die CDU-Vorsitzende wollte demnach noch am Abend nach Berlin zurückkehren. Eine Unterrichtung der Öffentlichkeit über die Ergebnisse war zunächst nicht geplant.

Bei der Unterredung dürfte es

