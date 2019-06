Von Oliver Griffin

LONDON (Dow Jones)--Der Ölkonzern BP verkauft Konzessionen im Golf von Suez vor Ägypten an die Dragon Oil, eine Tochter der Emirates National Oil Co. aus Dubai. Zum Verkaufspreis äußerte sich die britische BP nicht. Die Transaktion ist aber Teil des Vorhabens, in den nächsten zwei Jahren Aktiva im Wert von mehr insgesamt als 10 Milliarden US-Dollar zu verkaufen. Das ägyptische Ministerium für Erdöl und Bodenschätze muss der Transaktion noch zustimmen, die in der zweiten Jahreshälfte 2019 abgeschlossen werden soll.

June 03, 2019 11:05 ET (15:05 GMT)

