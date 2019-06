Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Für die SPD geht es nach Aussage von Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) nach dem Rücktritt der bisherigen Parteichefin Andrea Nahles "um's Ganze". Scholz rief die Partei deshalb zu Geschlossenheit auf. Gleichzeitig betonte der Vizekanzler aber auch, er sehe weiterhin Aussichten auf einen Wahlerfolg der SPD.

"Um's Ganze geht es schon, das immerhin würde ich sagen", erklärte Scholz in der Aufzeichnung der ZDF-Sendung "Was nun, Herr Scholz?", die am Abend ausgestrahlt werden sollte. "Das werden wir nur hinbekommen, wenn wir zusammenbleiben", sagte Scholz.

Als Herausforderung für die Sozialdemokraten beschrieb der SPD-Vize die neuen technischen Veränderungen, bei denen sich die Menschen nicht mehr sicher sein könnten, "dass es gut geht". Er sagte: "Darauf müssen wir eine Antwort finden, wenn wir bessere Wahlergebnisse erzielen wollen".

Es gelte, sozialdemokratische Vorhaben zur Förderung des Zusammenhalts der Gesellschaft Stück für Stück umzusetzen. Scholz betonte aber auch, nach dem angekündigten Rückzug von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) werde die SPD bei der nächsten Bundestagswahl "eine gar nicht so schlechte" Ausgangsposition haben. "Die SPD hat unverändert die Chance, auch als stärkste Partei aus einem Wahlkampf hervorzugehen und daraus einen Führungsanspruch abzuleiten", meinte er.

Der Finanzminister sagte auf Nachfrage aber auch, dass die große Koalition noch in einem Jahr Bestand habe werde. "Ich würde, wenn ich in einem Wettbüro wäre, diese Variante bevorzugen", sagte Scholz. Zugleich machte er deutlich, dass die im Koalitionsvertrag vorgesehene Halbzeitbilanz "sehr ernst" genommen werden müsse.

Scholz forderte in diesem Kontext, die geplante Entlastung vom Solidaritätszuschlag für 90 Prozent der Steuerzahler durchzusetzen, und warnte die Union davor, die SPD "am langen Arm verhungern" zu lassen. Die SPD wolle noch in diesem Monat einen Prozess dazu aufsetzen, wie man diese Halbzeitbewertung vornehmen könne.

Die von der SPD nun eingesetzte kommissarische Dreier-Spitze verteidigte Scholz ebenso wie die Erklärungen der Spitzenpolitiker, nicht für den SPD-Vorsitz kandieren zu wollen. "Alle haben gute Gründe für das, was sie erklärt haben", sagte er. "Es wird sich schon fügen, und wir wollen uns dafür Zeit nehmen."

Die künftige SPD-Spitze soll laut Scholz in einem "breiten Beteiligungsverfahren" gefunden werden. Das könne eine Urwahl sein, es gebe aber auch andere Möglichkeiten. Auch solle darüber diskutiert werden, ob es sich "um ein Team aus zwei Leuten" handeln solle. Zu klären sie auch, ob der SPD-Chefposten als alleinige Verantwortung ohne Regierungsamt wahrgenommen werden solle, sagte der Bundesfinanzminister.

