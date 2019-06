Ergebnisse Hauptversammlung



Wien (pta043/03.06.2019/17:15) - ABSTIMMUNGSERGEBNISSE zu den Tagesordnungspunkten der 33. ordentlichen Hauptversammlung am 3. Juni 2019



Zum 1. Punkt der Tagesordnung:



Keine Abstimmung



Zum 2. Punkt der Tagesordnung:



Ausschüttung einer Dividende von EUR 0,06 je dividendenberechtigter Aktie und Vortrag des verbleibenden Restbetrags auf neue Rechnung.



Präsenz: 79 Aktionäre mit 27.927.586 Stimmen Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 27.927.586 Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 51,72% (gerundet) Gesamtzahl der abgegebenen gültigen Stimmen 27.927.586 Pro: 79 Aktionäre mit 27.927.586 Stimmen Contra: 0 Aktionäre mit 0 Stimmen Enthaltung: 0 Aktionäre mit 0 Stimmen



Zum 3. Punkt der Tagesordnung:



Den Mitgliedern des Vorstands der Gesellschaft wird für das Geschäftsjahr 2018 die Entlastung erteilt



Dr. Franz Jurkowitsch Präsenz: 75 Aktionäre mit 14.531.371 Stimmen Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 14.531.371 Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 26,91% (gerundet) Gesamtzahl der abgegebenen gültigen Stimmen 14.531.371 Pro: 75 Aktionäre mit 14.531.371 Stimmen Contra: 0 Aktionär mit 0 Stimmen Enthaltung: 0 Aktionäre mit 0 Stimmen



Dr. Daniel Folian Präsenz: 80 Aktionäre mit 27.832.607 Stimmen Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 27.832.607 Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 51,54% (gerundet) Gesamtzahl der abgegebenen gültigen Stimmen 27.832.607 Pro: 80 Aktionäre mit 27.832.607 Stimmen Contra: 0 Aktionäre mit 0 Stimmen Enthaltung: 0 Aktionäre mit 0 Stimmen



Dr. Alexander Jurkowitsch Präsenz: 81 Aktionäre mit 27.618.607 Stimmen Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 27.618.607 Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 51,15% (gerundet) Gesamtzahl der abgegebenen gültigen Stimmen 27.618.607 Pro: 81 Aktionäre mit 27.618.607 Stimmen Contra: 0 Aktionäre mit 0 Stimmen Enthaltung: 0 Aktionäre mit 0 Stimmen



Mag. Florian Petrowsky Präsenz: 82 Aktionäre mit 27.927.607 Stimmen Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 27.927.607 Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 51,72% (gerundet) Gesamtzahl der abgegebenen gültigen Stimmen 27.927.607 Pro: 82 Aktionäre mit 27.927.607 Stimmen Contra: 0 Aktionäre mit 0 Stimmen Enthaltung: 0 Aktionäre mit 0 Stimmen



Zum 4. Punkt der Tagesordnung:



Den Mitgliedern des Aufsichtsrats der Gesellschaft wird für das Geschäftsjahr 2018 die Entlastung erteilt



Präsenz: 82 Aktionäre mit 27.927.607 Stimmen Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 27.927.607 Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 51,72% (gerundet) Gesamtzahl der abgegebenen gültigen Stimmen 27.927.607 Pro: 82 Aktionäre mit 27.927.607 Stimmen Contra: 0 Aktionäre mit 0 Stimmen Enthaltung: 0 Aktionäre mit 0 Stimmen



Zum 5. Punkt der Tagesordnung:



Den Aufsichtsratsratsmitgliedern wird für das Geschäftsjahr 2018 eine Vergütung in der Höhe von insgesamt EUR 135.000,00 (Vorjahr EUR 135.000,00 plus Bonus von EUR 68.000,00) gewährt, wobei die Verteilung dieser Vergütung an die Mitglieder des Aufsichtsrats durch den Aufsichtsrat selbst vorzunehmen ist.



Präsenz: 81 Aktionäre mit 27.924.807 Stimmen Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 27.924.807 Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 51,71% (gerundet) Gesamtzahl der abgegebenen gültigen Stimmen 27.924.807 Pro: 80 Aktionäre mit 27.918.242 Stimmen Contra: 1 Aktionär mit 6.565 Stimmen Enthaltung: 0 Aktionäre mit 0 Stimmen



Zum 6. Punkt der Tagesordnung:



Die Ernst & Young Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H., Wagramer Straße 19, 1220 Wien, wird zum Abschlussprüfer und Konzernabschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2019 bestellt.



Präsenz: 82 Aktionäre mit 27.927.607 Stimmen Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 27.927.607 Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 51,72% (gerundet) Gesamtzahl der abgegebenen gültigen Stimmen 27.927.607 Pro: 82 Aktionäre mit 27.927.607 Stimmen Contra: 0 Aktionäre mit 0 Stimmen Enthaltung: 0 Aktionäre mit 0 Stimmen



Zum 7. Punkt der Tagesordnung:



Beschlussfassung über den Widerruf der bestehenden Ermächtigung des Vorstand zum Erwerb eigener Aktien und zur Veräußerung eigener Aktien, über die neue Ermächtigung des Vorstands zum Erwerb eigener Aktien für die Dauer von 30 Monaten sowie über die Ermächtigung des Vorstands zur Veräußerung und zur Einziehung von eigenen Aktien



Präsenz: 81 Aktionäre mit 27.927.606 Stimmen Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 27.927.606 Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 51,72% (gerundet) Gesamtzahl der abgegebenen gültigen Stimmen 27.927.606 Pro: 80 Aktionäre mit 27.926.906 Stimmen Contra: 1 Aktionär mit 700 Stimmen Enthaltung: 0 Aktionäre mit 0 Stimmen



