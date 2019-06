Die Gesamtmarktschwäche belastet auch den Extrem-Zykliker BASF. Die Chemiebranche ist sehr anfällig für konjunkturelle Schwankungen und zurzeit ist es nicht ganz klar, in welche Richtung die Weltwirtschaft gehen wird. Unsicherheiten sind präsenter denn je und deshalb verwundert es kaum, dass der Kurs der BASF Aktie zuletzt stark gelitten hat. Am Montag tut sich nicht nur der DAX schwer, auch die BASF Aktie will nicht so recht durchstarten. Die Anleger haben hier eine abwartende, zurückhaltende ...

