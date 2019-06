Angesichts der globalen Marktnachfrage nach unabhängigen und standardisierten Zahlungslösungen gaben G+D Mobile Security und IDEMIA jetzt ihre Absicht zur Gründung der White Label Alliance (WLA) bekannt, um eine neue Sicherheitslösung für Zahlungsanwendungen der nächsten Generation zu schaffen. Die Lösung wird auf White Label-EMV-Spezifikationen basieren und sofort einsatzbereite Lösungen für inländische Zahlungssysteme sowie Closed-Loop-Zahlungssysteme weltweit ermöglichen.

Mit der neuen Allianz reagieren beide Unternehmen auf die weltweit steigende Nachfrage nach neuen, unabhängigen Zahlungslösungen der nächsten Generation. Durch die Bereitstellung globaler offener Standards, die von einer unabhängigen Stelle verwaltet werden, gewährleistet die White Label Alliance (WLA), dass kommerzielle Lösungen auf diesen Spezifikationen aufbauen können und auf diese Weise innovative und wettbewerbsfähige Angebote ermöglichen. Die White Label Alliance (WLA) hat sich das Ziel gesetzt, die Entwicklung sofort einsatzbereiter Lösungen für inländische Zahlungssysteme sowie Closed-Loop-Zahlungssysteme weltweit zu ermöglichen

Ziel der Kooperation im Rahmen der White Label Alliance (WLA) ist es, ein offenes, umfassendes und standardisiertes Rahmenwerk zu entwickeln und zu pflegen, mit dem die Anforderungen von offenen und geschlossenen Zahlungssystemen erfüllt werden können. Basierend auf dem EMV-Standard, gewährleistet die Lösung der White Label Alliance (WLA) volle Skalierbarkeit für alle Technologien für Karten, Endgeräte und Mobilgeräte. Daher setzt die White Label Alliance entschieden auf offene Standards, um sicher zu stellen, dass ein zusätzlicher Nutzen für das Zahlungs-Ökosystem geschaffen wird.

Aus diesen Gründen unterstützt die WLA-Initiative ein Ökosystem, das Innovationen und wettbewerbsfähige Angebote auf der Grundlage eines weltweiten Standards möglich macht.

Als Eigentümerin der Spezifikationen wird die White Label Alliance (WLA) an einer zukunftssicheren Weiterentwicklung der Lösung arbeiten, die den Anforderungen der Mitglieder entspricht. Um das Netzwerk zu erweitern und zugängliche Zahlungssysteme zu entwickeln, lädt die White Label Alliance (WLA) alle interessierten Akteure aus dem Bereich des Zahlungsverkehrs zum Beitritt ein.

"Die enge Zusammenarbeit von Unternehmen wie G+D Mobile Security und IDEMIA im Rahmen der neuen Allianz zeigt eindrucksvoll das Bestreben, neue und offene Zahlungsspezifikationen zu definieren, von denen letztlich alle Endanwender profitieren", erläutert Gabrielle Bugat, Head of Financial Services Solutions bei G+D Mobile Security. "Wir planen außerdem, noch in diesem Jahr weitere Mitglieder für die neue Allianz zu gewinnen, so dass wir unsere Pläne auf eine noch breitere Basis stellen können."

"Die Unterstützung offener Standards und die Bereitstellung interoperabler Lösungen waren schon immer zentrale Anliegen unseres Unternehmens", ergänzt Amanda Gourbault Executive Vice President for Financial Institutions activities bei IDEMIA. "Basierend auf unserer umfassenden Erfahrung in der Entwicklung der EMV-Technologie, wollen wir eine Schlüsselrolle bei der Schaffung einer offenen Allianz spielen, die es inländischen Zahlungsnetzwerken, Transportdienstleistern und Closed-Loop-Einzelhändlern ermöglicht, sich einer wirklich unabhängigen und auf bewährter Technologie basierenden Lösung mit kurzer Produkteinführungszeit zu bedienen."

