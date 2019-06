M E D I E N M I T T E I L U N G

Implenia erhält Auftrag für Vierspurausbau der SBB in Liestal - Erweiterung Gleis- und Bahnsteiganlagen sowie weitere Gewerke | Auftragsvolumen von rund CHF 115 Mio.

Dietlikon, 3. Juni 2019 - Die Schweizerischen Bundesbahnen SBB haben Implenia mit dem Auftrag für den Vierspurausbau am Bahnhof in Liestal betraut. Um Zugkreuzungskonflikte zu vermeiden und einen störungsfreieren und pünktlicheren Bahnverkehr zu erreichen, baut die SBB in Liestal die Trasseekapazitäten aus. Teil des 380-Millionen-Franken-Ausbaupakets ist zudem das Projekt Wendegleis, welches eine der Voraussetzungen für den S-Bahn-Viertelstundentakt Basel-Liestal ist. Das Auftragsvolumen liegt bei rund CHF 115 Mio.

Zum Ausbaupaket gehören neben der Erweiterung der Gleisanlage auf vier Spuren mit entsprechenden Weichenverbindungen auch die Anpassungen aller Über- und Unterführungen sowie der Stützwände, eine Erweiterung der Perronanlagen, ein Parkhaus sowie weitere Gewerke. Zudem erfolgen auch Anpassungen an Anlagen im Projektperimeter von Dritten, etwa kantonale und städtische Verkehrsinfrastrukturen. Die Bauarbeiten starten im Sommer 2019 und dauern bis 2025.

Implenia hat bereits in der Vergangenheit ihre Expertise im Bahnbau mehrfach unter Beweis gestellt, etwa beim Bahnhofausbau in Zürich Oerlikon oder im Rahmen des Gotthardbasistunnels.

Weitere Informationen zu Vierspurausbau und Wendegleis finden Sie unter: www.sbb.ch/liestal (https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.sbb.ch%2Fliestal&data=02%7C01%7CReto.Aregger%40implenia.com%7C000b0f7758c0418e93f608d6deb7e7d0%7C6f5c8419f7244debb347fd9b9691ca5f%7C0%7C0%7C636941279315006253&sdata=tgp7jFFEH2v2xhm%2BI9Z8eXv%2FJMCkyHVDXfWql%2Fnk224%3D&reserved=0).

Implenia realisiert für die SBB den Vierspurausbau am Bahnhof in Liestal. (Bild: SBB)

Kontakt fürMedien:

Reto Aregger

Head Corporate Communications

Telefon: +41 58 474 74 77

communication@implenia.com

@Impleniatweet (https://twitter.com/Impleniatweet)

Implenia ist das führende Bau- und Baudienstleistungsunternehmen der Schweiz mit einer starken Stellung im Infrastrukturmarkt in Deutschland, Frankreich, Österreich, Schweden und Norwegen sowie bedeutenden Aktivitäten im deutschsprachigen Hoch- und Ingenieurbau. Entstanden 2006, blickt Implenia auf eine rund 150-jährige Bautradition zurück und fasst das Know-how aus hochqualifizierten Baueinheiten unter einem Dach zu einem gesamteuropäisch agierenden Unternehmen zusammen. Das breite Angebotsspektrum von Implenia sowie die tiefe Erfahrung seiner Spezia-listen erlauben es der Gruppe, ein Bauwerk über seinen gesamten Lebenszyklus zu begleiten - wirtschaftlich, integriert und kundennah. Dabei steht eine nachhaltige Balance zwischen wirtschaftlichem Erfolg sowie sozialer und ökologischer Verantwortung im Fokus. Implenia mit Hauptsitz in Dietlikon bei Zürich beschäftigt europaweit mehr als 10 000 Personen und erzielte im Jahr 2018 einen Umsatz von rund CHF 4,4 Mrd. Das Unter-nehmen ist an der SIX Swiss Exchange kotiert (IMPN, CH0023868554). Weitere Informationen unter www.implenia.com.