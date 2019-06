Zug (awp) - Die ausserordentliche Generalversammlung der Beteiligungsgesellschaft New Venturetec wird nicht wie geplant am 27. Juni stattfinden, sondern erst am 10. Juli. Die von verschiedenen Aktionären traktandierten Anträge hätten Vorbereitungsarbeiten ausgelöst, begründete die SIX-kotierte Gesellschaft am Montagabend ...

Den vollständigen Artikel lesen ...