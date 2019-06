An der Moskauer Börse ist es zum Wochenbeginn mit den Kursen stark nach oben gegangen. Der Leitindex RTSI kletterte am Montag um 2,19 Prozent auf 1315,22 Punkte. Das war der höchste Stand seit Februar vergangenen Jahres. Hier stützte das Schwergewicht Gazprom mit einem Kurssprung von fast zehn Prozent, befeuert von Spekulationen um Änderungen im Management des Öl- und Gasproduzenten.

In Prag stieg der Leitindex PX um 0,56 Prozent auf 1049,90 Punkte. Zum Wochenstart konnte der tschechische Aktienmarkt damit bereits den dritten Gewinntag in Folge verbuchen. Einheitlich positiv präsentierten sich die Finanzwerte: Titel der österreichischen Erste Group verbuchten ein Plus von 0,5 Prozent. Moneta Money Bank sich gewannen 1,5 Prozent und die Aktionäre der Komercni Banka konnten sich über ein Plus von 2,8 Prozent freuen.

In Budapest rückte der Bux um 0,51 Prozent auf 41 114,31 Punkte vor. Hier stützten Kursgewinne der Indexschwergewichte: Aktien des Pharmaunternehmens Gedeon Richter legten um 0,86 Prozent zu, Mol gewannen 0,79 Prozent und MTelekom 0,72 Prozent.

In Warschau gab der Leitindex Wig-30 um 0,08 Prozent auf 2568,01 Punkte nach. Der breiter gefasste Wig schloss 0,09 Prozent niedriger auf 57 857,73 Zähler. In einem gemischten internationalen Börsenumfeld absolvierte der polnische Aktienmarkt einen wenig veränderten Wochenauftakt./ste/APA//bek/he

ISIN RU000A0JPEB3 XC0009698371 XC0009655090 PL9999999375

