(In der um 14:41 Uhr gesendeten Meldung "Flugverbot für 737 Max belastet Tui-EBITA" muss es in der Überschrift und im 1. Satz korrekt "mit bis zu (NICHT mit) 300 Millionen Euro" heißen. Der Fehler findet sich auch in der Meldung "TOP DE: Flugverbot für 737 Max belastet Tui-EBITA mit 300 Millionen Euro". Es folgt die korrigierte Fassung.)

Flugverbot für 737 Max belastet Tui-EBITA mit bis zu 300 Millionen Euro

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Touristikkonzern Tui rechnet wegen des anhaltenden Flugverbotes für die Boeing 737 Max mit einer Belastung des operativen Gewinns von bis zu 300 Millionen statt 200 Millionen Euro. Das bestätigte ein Tui-Sprecher am Montag. Das rebasierte bereinigte EBITA des Konzerns im laufenden Geschäftsjahr 2018/19 dürfte deshalb um 26 Prozent unter dem Vorjahreswert liegen. Da noch völlig unklar ist, wann das Boeing-Modell wieder abheben darf, muss der Konzern seine Maßnahmen, etwa das Leasing von Ersatzmaschinen, bis zum Ende der Sommersaison verlängern.

Tui hat 15 Maschinen des Flugzeugtyps, der nach zwei Flugzeugabstürzen weltweit am Boden bleiben muss, in seiner Ferienfliegerflotte. Weitere acht Maschinen sind bei Boeing bestellt, aber noch nicht ausgeliefert.

Der Konzern hatte deswegen Ende März seine Prognose kassiert und die Belastung des bereinigten EBITA seinerzeit auf zunächst rund 200 Millionen Euro beziffert, allerdings unter der Annahme, dass die 737 MAX spätestens Mitte Juli wieder fliegen darf - und das Tui darüber bis Ende Mai Klarheit hat. Anderenfalls müssten die Maßnahmen bis zum Ende der Sommersaison verlängert werden, was den Konzern dann weitere bis zu 100 Millionen Euro kosten werde, wie Tui bereits im März warnte. Dieses Szenario ist nun eingetroffen.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/sha/cbr/sha/ros

(END) Dow Jones Newswires

June 03, 2019 12:34 ET (16:34 GMT)

Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.