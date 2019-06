Dietlikon (awp) - Der Baukonzern Implenia hat einen Auftrag an Land gezogen. Die Schweizerischen Bundesbahnen SBB betrauen Implenia mit dem Auftrag für den Vierspurausbau am Bahnhof in Liestal. Das Auftragsvolumen liegt bei rund 115 Millionen Franken, wie Implenia am Montagabend mitteilte. Die SBB baue in Liestal die Trasseekapazitäten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...