Fahrverbote für Diesel- und auch Benzinfahrzeuge drohen in vielen Großstädten Europas, teils sind sie schon gültig. Eine interaktive Karte zeigt, wo umweltschädliche Autos bis 2030 draußen bleiben müssen.

Trotz aller Gegenwehr hat seit dem vergangenen Wochenende auch Darmstadt sein Dieselfahrverbot. Die Großstadt in Südhessen reiht sich damit in die immer länger werdende Liste deutscher Städte wie Berlin, Stuttgart oder Hamburg, die aufgrund der Schadstoffbelastung Dieselautos aus den Innenstädten verbannen wollen. Und nicht nur Deutschland, sondern in vielen europäischen Metropolen wurden oder werden in Zukunft Fahrverbote nicht nur für Diesel-, sondern auch für Benzinfahrzeuge eingeführt.

Das Beratungsunternehmen Berylls Strategy Advisors hat eine Karte der derzeitig gültigen oder angekündigten Fahrverbote in Europa ...

