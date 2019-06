Mit dem Segment Scale wollte die Börse junge Unternehmen locken. Doch gerade scheinbar innovative Neugründungen kosteten Anleger Geld. Gut liefen hingegen vor allem etablierte Geschäftsmodelle. Eine Zwischenbilanz.

Das Projekt war gewagt. 2017, genau 20 Jahre, nachdem in Deutschland das Börsensegment "Neuer Markt" ins Leben gerufen wurde, startete die Börse mit Scale einen zweiten Anlauf, um auch kleineren Unternehmen den Gang an die Börse zu erleichtern. "Es ist unsere Pflicht, die Rahmenbedingungen zu setzen, damit Unternehmen ihre Wachstumsziele erreichen", kündigte Ex-Deutsche-Börse-Chef Carsten Kengeter zum Start des neuen Segments an. Ziel sei es, ein funktionierendes Öko-System für Wachstum zu etablieren, das auch mehr Börsengänge hervorbringt.

Damit sich die Exzesse des Neuen Markts, der durch zahlreiche Betrugsfälle und Pleiten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...