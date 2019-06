Der Personalmangel in der Pflege ist weiterhin dramatisch. Die Regierung will deshalb eine bessere Bezahlung durchsetzen. Dazu sollen laut Arbeitsminister Heil zwei Wege eröffnet werden.

Die Bundesregierung will eine bessere Bezahlung von Fachkräften in der Altenpflege durchsetzen. Dazu sollten zwei Wege eröffnet werden, sagte Arbeitsminister Hubertus Heil (SPD) am Montagabend in der ARD-Sendung "Hart aber fair". So solle es einfacher ermöglicht werden, einen ausgehandelten Tarifvertrag für die ganze Branche für allgemeinverbindlich zu erklären. Ob es dazu komme, liege aber an Arbeitgebern und Gewerkschaften. ...

