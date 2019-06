Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer hat der Bahn strengere Klimavorgaben gemacht. Er habe die Führung des Unternehmens aufgefordert, "zügig ein Konzept vorzulegen, wie wir zwölf Jahre früher als bisher geplant auf 100 Prozent Ökostrom umstellen - nämlich ab 2038 statt 2050", sagte der CSU-Politiker den Zeitungen der Funke-Mediengruppe (Dienstagausgaben).



"Ich will, dass die Bahn einen noch größeren Beitrag zum Erreichen der CO2-Reduzierung leistet." Eine starke Schiene bedeute für ihn aktiver Klimaschutz, so der Minister. Am Montag hatte Scheuer im Verkehrsministerium mit Bahnchef Richard Lutz und Bahnvorstand Ronald Pofalla gesprochen.