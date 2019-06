LED-Gartenbaubeleuchtung von Fluence by Osram wurde in Europa, dem Nahen Osten und Afrika (EMEA) mit Unterstützung seines erfahrenen Teams an technischen Beratern eingeführt, um den Erzeugern zu helfen, die bestmöglichen Erträge zu erzeugen und die Nachfrage des Marktes in der Region zu erfüllen. ECF Farmsystems aus Berlin. Foto © ECF Farmsystems Der Schritt...

Den vollständigen Artikel lesen ...