Rund 500 Jugendliche forschten beim vierten EDEKA-Schülerwettbewerb zu Themen rund um Ernährung und Essgewohnheiten in Gegenwart und Zukunft sowie damit verbundene Trends. Am 24. Mai wurden im Europa-Park Rust die Siegerteams gekürt. Der EDEKA-Schülerwettbewerb wird jährlich von EDEKA Südwest in Zusammenarbeit mit der Realschule und Werkrealschule Friesenheim...

Den vollständigen Artikel lesen ...