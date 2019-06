Wer kennt das nicht: Beim Blick auf die Preistafel der Tankstelle macht sich ein flaues Gefühl im Magen breit. Schon wieder kostet der Liter Sprit mehr. Mit diesen Tricks können Sie die Benzinkosten etwas minimieren.Die ganze Welt spricht zwar von E-Mobilität, doch Fakt ist, dass die wenigsten ein Elektroauto besitzen. Wer nicht mit dem Fahrrad oder den öffentlichen Verkehrsmitteln fahren kann oder will, findet sich in regelmäßigen Abständen an der Zapfsäule wieder. Immer öfter wird dieser ...

Den vollständigen Artikel lesen ...