Angesichts der Personalnot in der Pflege will die Bundesregierung am Dienstag umfassende Vorschläge für Verbesserungen vorlegen. Dazu stellen Familienministerin Franziska Giffey (SPD), Arbeitsminister Hubertus Heil (SPD) und Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) Ergebnisse der vor knapp einem Jahr gestarteten "Konzertierten Aktion Pflege" vor. Daran beteiligten sich Arbeitgeber und Gewerkschaften, Wohlfahrtsverbände und Kirchen, Krankenkassen und Betroffenenverbände. Konkret geht es unter anderem um attraktivere Arbeitsbedingungen, bessere Bezahlung und mehr Ausbildungsplätze.

In der Alten- und Krankenpflege sind rund 1,6 Millionen Menschen beschäftigt, fast 40 000 Stellen sind unbesetzt. Ein Problem ist, dass bei strapaziösen Bedingungen viele nur in Teilzeit arbeiten oder ihre Stundenzahl reduzieren. Die Regierung will vor allem im Inland mehr Fachkräfte gewinnen, ergänzend aber auch im Ausland./sam/DP/he

