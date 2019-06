Während ganze Branchen in immer kürzeren Abständen vollkommen neu erfunden werden, ist das Grundkonzept der Cybersicherheit nicht in ähnlichem Umfang weiterentwickelt worden, um den neuen Sicherheitsherausforderungen zu begegnen, die sich aus der rasanten digitalen Transformation ergeben. Mangel an Spezialisten, wachsende Angriffsflächen und häufige Sicherheitsverletzungen sind Symptome einer unnötig komplexen und ineffizient aufgebauten Cybersicherheitswelt. Optiv Security, ein globaler Integrator für Cybersicherheit, der umfassende Cybersicherheitslösungen entwickelt, gab heute die Implementierung eines neuen Ansatzes für Cybersicherheitsdienste sowie eines neuen Geschäfts- und Kundenengagement-Modells bekannt, das die Art und Weise verändert, wie Cybersicherheit genutzt und angewandt wird. Dieser innovative Ansatz wurde entwickelt, um Unternehmen integrierte Cybersicherheitslösungen bereitzustellen, die sich dem Tempo des Geschäftswechsels anpassen. Ermöglicht wird dies durch neue nutzungs- und ergebnisbasierte Beratungsdienstleistungen und Cybersicherheitslösungen, die letztlich eine höhere Leistung und niedrigere Gesamtbetriebskosten erzielen.

Um die Funktionsvielfalt und den kundenorientierten Ansatz enger aufeinander abzustimmen und stärker fokussierte globale Cybersicherheitslösungen auf den Markt zu bringen, die Menschen, Prozesse und Technologien integrieren, führt das Unternehmen folgende Lösungen und Dienstleistungen ein:

Neue globale Serviceleistungen und Betriebsorganisation Optiv hat seinen Serviceansatz mit Fokus auf kundenorientierten Ergebnissen neu konzipiert und stellt globale Fähigkeiten bereit, um Kunden bei der Bewältigung ihrer Cybersicherheits-Herausforderungen zur Seite zu stehen. Das Serviceangebot des Unternehmens deckt mit neu eingeführten Geschäftsbereichen für Beratung, Integration und Innovation sowie CyberOperations den gesamten Lebenszyklus der Client-Sicherheit ab. Optiv bietet globalen Kunden die erforderliche Konzentration und Skalierbarkeit, um das gesamte Spektrum an Cyber-Risiko-, Cyber-Digital- und Cybersicherheits-Projekten und -Programmen abzudecken.

Cyber-as-a-Service-Plattform (CaaSTM) - Diese Plattform soll sicherstellen, dass Unternehmen von vollständig integrierten Lösungen profitieren können, die bei Bedarf an die Geschäftsanforderungen angepasst und automatisch an veränderte Bedürfnisse angeglichen werden. Durch diesen Ansatz kann Optiv komplexe und integrierte Lösungen mit einem innovativen integrierten Technologiepaket bereitstellen, das Kunden messbare Ergebnissen garantiert. Die neuen CaaSTM-Lösungen können einzeln genutzt oder mit den Beratungsleistungen, Integrationsdienstleistungen oder Managed Services von Optiv kombiniert werden, um die Sicherheitsgrundlagen in vier kritischen Bereichen des modernen Geschäftsrisikos zu verbessern: Risikomanagement und Compliance, einschließlich Ausfallsicherheit und Zuverlässigkeit Cyber Digital Transformation, einschließlich Cloud, Orchestrierung, Automatisierung und Big Data Bedrohungsmanagement, einschließlich Schutz, Erkennung und Reaktion Identitäts- und Datenmanagement

- Diese Plattform soll sicherstellen, dass Unternehmen von vollständig integrierten Lösungen profitieren können, die bei Bedarf an die Geschäftsanforderungen angepasst und automatisch an veränderte Bedürfnisse angeglichen werden. Durch diesen Ansatz kann Optiv komplexe und integrierte Lösungen mit einem innovativen integrierten Technologiepaket bereitstellen, das Kunden messbare Ergebnissen garantiert. Die neuen CaaS -Lösungen können einzeln genutzt oder mit den Beratungsleistungen, Integrationsdienstleistungen oder Managed Services von Optiv kombiniert werden, um die Sicherheitsgrundlagen in vier kritischen Bereichen des modernen Geschäftsrisikos zu verbessern: Global Services Demand (GSD) Organisation Koordinierungspartner und Team-Bereitstellungsmodell Optiv hat GSD entwickelt, um Kunden eine optimale Kombination aus zentraler Überwachung und Kaufkraft sowie lokalen technischen Ressourcen und Know-how anzubieten. Außerdem vereint dieses neue Einsatzmodell ein erfahrenes Team von regionalen technischen Führungskräften, um Kunden den Zugang zu den mehr als 1.300 hochqualifizierten Cybersicherheit-Experten von Optiv zu erleichtern. Diese Führungskräfte fungieren als globale Koordinierungspartner für unsere Kunden sowie als zentrale Ansprechpartner, um die Qualität der komplexen, umfassenden Cybersicherheitsdienste und -lösungen zu gewährleisten.

"Mehr als 40 Jahre nach Freisetzung des ersten Virus folgt der Ansatz zur Lösung von Cybersicherheitsproblemen weiterhin der gleichen Vorgehensweise und Reaktionsformel. Die Tatsache, dass die Cybersicherheit der technologischen Entwicklung hinterher hinkt, stellt uns vor Herausforderungen", so Chad Holmes, Chief Services and Operations Officer. "Die Branchen werden durch digitale Transformation, Cloud- und Datenmodelle, künstliche Intelligenz (KI), Globalisierung und vieles andere völlig neu erfunden. Die Lücken in der Cybersicherheit wachsen aufgrund eines veralteten Ansatzes für ein neues und vollkommen verschiedenes Geschäftsmodell."

Holmes fügt an: "Unser neues Cyber-as-a-Service-Modell, das wir als Antwort auf Kundenfeedback und zur Deckung der wachsenden Marktnachfrage einführen, stellt eine umfangreiche Erweiterung unseres traditionellen Servicemodells dar. Kunden haben die Wahl zwischen verschiedenen Cybersicherheits-Nutzungsmodellen und können so ihren Ansatz für die betriebliche Cybersicherheit ändern. Gleichzeitig profitieren sie von denselben Cloud-Vorteilen, die ganze Branchen transformieren. Dieser maßgeschneiderte, innovative und integrierte Ansatz bietet Unternehmen mehr Flexibilität und Auswahlmöglichkeiten bei der Bereitstellung von Cybersicherheit von eigenständigen Tools bis hin zu integrierten Lösungen bei der Überwindung komplexer Sicherheitsprobleme und einer besseren Anpassung an unternehmensspezifische Anforderungen. Optiv ist sehr erfreut, den neuen Cyber-as-a-Service, die integrierten Business-Serviceleistungen und Kundenengagement-Modelle auf den Markt zu bringen, mit denen wir unseren Kunden die passenden globalen Ressourcen zur richtigen Zeit zur Verfügung stellen können, sodass wir ihren Anforderungen optimal gerecht werden können."

