Fashwire wurde von Startup Grind, gefördert von Google for Startups, als eines der Top 20 Grind Startups ausgewählt, die in das Accelerate-Programm 2019 eingeführt wurden. Zudem wird Fashwire auf der Startup-Messe in der Grind-Kategorie auf der Startup Grind Europe-Konferenz 2019, die am 6. Juni in London stattfindet, als bedeutende Neugründung vorgestellt.

"Es ist eine große Ehre für uns, als eines der 20 besten Startups für das Accelerate-Programm von Startup Grind ausgewählt worden zu sein", so Kimberly Carney, Gründerin und CEO von Fashwire. "Die Anerkennung von Startup Grind bedeutet eine riesige Anerkennung für den Wert und das fortgesetzte Wachstum von Fashwire."

Bejubelt als die "Tinder für die Mode" ist Fashwire einer der weltweit besten 200+-Marktplätze für viele Marken, der Modedesignern entscheidende Einblicke in die Kaufmuster von Kunden gibt. Dies bewerkstelligt das Unternehmen dadurch, dass es sofortige, gezielte Benutzerdaten und Feedback zur Beliebtheit neuer Produktpaletten und künftiger Produktangebote liefert. Angetrieben von seiner Technologie für Dateneinsicht und weltweiten Marken steht Fashwire in den Startlöchern, um in den Sektoren digitale Transformation und Verbraucherverhalten zum bedeutenden Global Player zu werden.

Über Fashwire

Fashwire ist ein Tech-Unternehmen in der Modebranche, das Modedesignern eine Marktplattform bietet, über die die 400 Mrd. US-Dollar schwere Modeindustrie dabei unterstützt wird, ihre Umsätze zu erhöhen und Kosten zu sparen. Seit der Unternehmensgründung in Seattle, Washington, arbeitet diese 200+ Designer-direkt zum Verbraucher-Plattform darauf hin, Modedesigner bei Bestellentscheidungen zu unterstützen und ihren Absatz zum vollen Preis zu verbessern, indem sie praktisch in Echtzeit greifbare Messdaten zu Verbrauchervorlieben liefern. Fashwire wurde von amerikanischen Private Angel-Investoren aus Kalifornien, Nevada, New York und Washington gegründet. Mehr dazu erfahren Sie unter www.fashwire.com.

Über Startup Grind

Startup Grind ist die größte, unabhängige Startup-Gemeinde, die 2 Mio. Unternehmensgründer in mehr als 600 Ortsgruppen weltweit aktiv schult, inspiriert und verbindet. Seit der Gründung im kalifornischen Silicon Valley fördert die Gemeinde Startup-Ökosysteme in mehr als 125 Ländern mit Veranstaltungen, Medien und Partnerschaften mit Organisationen wie Google for Startups. Unsere monatlichen Veranstaltungen vor Ort stellen erfolgreiche, lokale Gründer, Innovatoren, im Bildungsbereich Tätige und Investoren vor, die Erfahrungen teilen, die sie unterwegs zum Aufbau großer Unternehmen gemacht haben. Startup Grind richtet jährlich zwei vorbildliche Konferenzen aus die Global Conference und die Europe Conference. Bis heute hat Startup Grind Millionen von Unternehmern dabei unterstützt, Mentoren zu finden, mit Partnern und Anwerbern in Kontakt zu treten, finanzielle Förderung zu erhalten und neue Anwender einzubinden. Mehr dazu unter StartupGrind.com.

