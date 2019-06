Nach der Aufholjagd zum Wochenbeginn steht der Dax vor einem schwierigen Handelstag. Im Fokus stehen Probleme der Tech-Firmen in den USA und die Zinspolitik.

Am Dienstagmorgen sollten Anleger einige Entwicklungen auf dem Schirm haben. Die Überprüfung von Wettbewerbsverstößen bei Facebook und Google setzt den Tech-Giganten zu. Jerome Powell, Präsident der US-Notenbank Federal Reserve (Fed), hält eine Rede und könnte sich zu möglichen Zinssenkungen äußern.

Der Dienstag könnte zudem Anhaltspunkte für die zukünftige Zinspolitik der EZB liefern. Das Europäische Statistikamt veröffentlicht erste Schätzungen zur Inflation im Euroraum im Monat Mai. Zudem sprechen mit Opel und Renault zwei Autobauer über ihre Zukunft.

Vor dem Start des neuen Handelstags tendiert der Dax auf außerbörslichen Plattformen leicht im Minus. Der deutsche Leitindex hatte am Montag nach einer Aufholjagd im Plus geschlossen. Nach Eröffnung der US-Börsen am Nachmittag orientierte sich der deutsche Leitindex an der Wall Street und verbuchte Gewinne. Mit plus 0,6 Prozent stand er zum Handelsschluss bei 11.793 Punkten.

1 - Vorgaben aus den USA

Kursverluste bei Facebook und Google haben die US-Börsen am Montag belastet. Das US-Justizministerium will Alphabet einem Zeitungsbericht zufolge wegen möglicher Verstöße gegen Wettbewerbsregeln überprüfen. Dabei sollten Googles Praktiken bei der Internet-Suchmaschine und andere Geschäfte unter die Lupe genommen werden, berichtete das "Wall Street Journal".

Bei Facebook werde die US-Branchenaufsicht FTC überprüfen, ob die Geschäftspraktiken den Wettbewerb auf dem digitalen Markt beeinträchtigt, sagte eine mit der Angelegenheit vertraute Person der Nachrichtenagentur Bloomberg. Zusätzlich belastete weiter der Handelsstreit zwischen den USA und China den Handel.

Auch die jüngsten Zoll-Drohungen der Trump-Regierung gegen Mexico sorgten für Unruhe. "Die Investoren werden sich Sorgen über den Handel machen, bis es eine Lösung gibt, besonders bei Mexiko", sagte Rick Meckler, Partner bei der Vermögensverwaltung Cherry Lane Investments.

Der Index der Technologiebörse Nasdaq verlor bis zum Handelsschluss 1,6 Prozent auf 7333 Punkte. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte schloss kaum verändert auf 24.819 Punkten. Der breiter gefasste S&P 500 gab 0,3 Prozent nach auf 2744 Zähler.

2 - Handel in Asien

Die Tokioter Börse hat am Dienstag im Minus tendiert. Ein stärkerer Yen und anhaltende ...

