Die Technologie, die auf dem Zeppelin CMQ-Mixer basiert, bietet viele Vorteile bei der Verarbeitung, Handhabung und Reinigung und reduziert die Kosten des Produktionsprozess. Mit dem Mischer werden viele kleine Mengen an Chemikalien für ein chemisches Masterbatch (Premix) vorgemischt, bevor sie dem Mischprozess für die Kautschukproduktion zugesetzt werden. Das Ergebnis ist eine stabilisierte Vormischung, die nicht mehr staubt und die keine Plastikbeutel mehr benötigt. In der Vormischung liegen alle notwendigen Komponenten homogen vor, um dann inline in den Gummimischprozess eingespeist zu werden. In einem typischen Mischraum werden mehr als 100 verschiedene Rohstoffe verarbeitet, um über 400 verschiedene Gummimischungen herzustellen. Diese großen Mengen an Materialien und Rezepten führen zu einer enormen Komplexität im Mischraum und erfordern ein Höchstmaß an Flexibilität. Gleichzeitig sind hohe Präzision, Chargenverfolgung und Reproduzierbarkeit Schlüsselfaktoren ...

