The following instruments on XETRA do have their last trading day on 04.06.2019

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 04.06.2019



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA IO0A XFRA DE000A1G4Z19 ICHOR COAL 12/19 CV BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB3R36 LB.HESS.THR.CARRARA06L/18 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000NRW0FX7 LAND NRW SCHATZ14R1328 BD00 BON EUR N

CA XFRA NL0000122489 ING BK NV 99/19 MTN BD00 BON EUR N

CA AG2D XFRA XS0789283792 ANGLO AM. CAP. 12/19 BD00 BON EUR N

CA EA4J XFRA DE000EAA0TM7 EAA IS. MTN 16/19 BD01 BON EUR N

CA XFRA US172967KS95 CITIGROUP INC. 2019 BD01 BON USD N

CA XFRA US172967KT78 CITIGROUP INC 2019 FLR BD01 BON USD N

CA XFRA DE000HSH6KC4 HCOB FZ 6 17/19 BD02 BON EUR N

CA D4FA XFRA DE000A0E5U85 DEPFA FDG III 05/UND. FLR BD03 BON EUR N

CA A4HH XFRA LU0119366796 AMUN.II-TOP EU.NAM.A DL D FD00 EQU EUR N

CA XPAT XFRA LU0119366952 AMUN.II-TOP EU.NAM.A EO C FD00 EQU EUR N

CA A4HG XFRA LU0132195834 AMUN.II-TOP EU.NAM.A DL C FD00 EQU EUR N

CA XPAI XFRA LU0132197459 AMUN.II-TOP EU.NAM.C DL C FD00 EQU EUR N

CA XPA8 XFRA LU0279966047 AMUN.II-EUR.POT.E EO CAP. FD00 EQU EUR N

CA A4HJ XFRA LU0313647520 AMUN.II-EUR.EQ.VAL.A EO C FD00 EQU EUR N

CA A4HT XFRA LU0347184581 AM.II-P.US FUND.GWT.EEO C FD00 EQU EUR N

CA A4HI XFRA LU0353248106 AM.II-P.US FUND.GWT.AEO C FD00 EQU EUR N

CA A4H3 XFRA LU0701926320 AMUN.II-EUR.EQ.T.IN.AEOD. FD00 EQU EUR N

CA A4HS XFRA LU0830747449 AMUN.II-GL.EQ.T.IN.AQD.EO FD00 EQU EUR N