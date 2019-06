Die USA befürworten den Austritt Großbritanniens aus der Europäischen Union. Was nichts anderes heißt, als dass Washington auf die EU nichts mehr gibt.

Es waren, wieder einmal, sieben sehr gefährliche Tage für Europa. Eingequetscht zwischen den beiden unberechenbaren Giganten China und USA musste die Alte Welt erneut erleben, dass sei zu einem Spielball geworden ist. Da ist zum einen der Besuch von US-Präsident Donald Trump in Großbritannien, der seine Schatten vorweg warf in Gestalt der Äußerungen des Nationalen Sicherheitsberaters John Bolton: Großbritannien, sagte dieser, sei eine Weltmacht, die USA würden ein besonderes Wirtschaftsabkommen mit dem Weltreich schließen. Die USA befürworteten den Austritt Großbritanniens aus der Europäischen Union. Was nichts anderes heißt, als dass Washington auf die EU nichts mehr gibt.

Die Machthabenden in Washington verdingen sich also weiterhin in Ränkespiele, die wir Europäer aus den Zeiten unserer verheerenden dynastischen Kriege kennen: divide et impere, teile und herrsche. Was nichts anderes heißt, als dem anderen etwas zu sagen, was er hören will, ihm also etwas weiszumachen, was eigentlich nur dem eigenen Interesse dient. England ist kein Weltreich mehr und indem Bolton spricht wie er spricht, sagt er das, was sie im Lager von Nigel Farage, dem Hardliner, hören wollen.

Auf der Insel wird bald gewählt und da möchte die Regierung Trump die Spalter unterstützen. Aber am Morgen nach der Wahl wird man sich wohlmöglich nicht mehr erinnern - Nigel Farage ...

Den vollständigen Artikel lesen ...