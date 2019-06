Das Analysehaus Jefferies hat Henkel von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel von 101,00 auf 86,50 Euro gesenkt. Er werfe das Handtuch mit seiner gegen die allgemeine Meinung gerichteten Kaufempfehlung für die Aktie des Konsumgüterkonzerns, schrieb Analyst Martin Deboo in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Grund sei seine nun weniger optimistische Einschätzung des Klebstoffgeschäfts. Zudem steige der Wettbewerbsdruck im Geschäft mit Waschmitteln. Die Aktie sei zwar relativ billig, für eine Wende benötige es aber Veränderungen in der Führung, was auf Sicht von zwölf Monaten unwahrscheinlich sei./mis/edh Veröffentlichung der Original-Studie: 03.06.2019 / 15:21 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.06.2019 / 00:00 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0001 2019-06-04/07:42

ISIN: DE0006048432