Das Analysehaus RBC hat Volkswagen mit "Outperform" und einem Kursziel von 202 Euro in die Bewertung aufgenommen. Die Aktien könnten das meiste Aufwärtspotenzial im Sektor haben, sollte das Management des Autobauers Probleme bei den Grundsätzen der guten Unternehmensführung lösen und so Wert für die Aktionäre schaffen, schrieb Analyst Joseph Spak in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie./bek/he Veröffentlichung der Original-Studie: 03.06.2019 / 11:24 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.06.2019 / 11:30 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0055 2019-06-03/22:09

ISIN: DE0007664039