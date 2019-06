Das Analysehaus RBC hat Daimler mit "Outperform" und einem Kursziel von 67 Euro in die Bewertung aufgenommen. Der Autobauer sei bei Elektrofahrzeugen gutt positioniert, schrieb Analyst Joseph Spak in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Strafzölle im Handelsstreit zwischen den USA und der Europäischen Union wären zwar problematisch, aber wohl keine Katastrophe./bek/he Veröffentlichung der Original-Studie: 03.06.2019 / 11:24 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.06.2019 / 11:30 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0056 2019-06-03/22:10

ISIN: DE0007100000