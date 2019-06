Das Analysehaus RBC hat Renault mit "Top Pick" und einem Kursziel von 76 Euro in die Bewertung aufgenommen. Das Ansinnen von Fiat Chrysler, mit den Franzosen zu fusionieren, könnte für die Aktionäre zusätzlichen Wert schaffen, schrieb Analyst Joseph Spak in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Zudem sei Renault in China und in den Schwellenländern gut positioniert./bek/he Veröffentlichung der Original-Studie: 03.06.2019 / 11:24 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.06.2019 / 11:30 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

ISIN: FR0000131906