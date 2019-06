Ergomed verstärkt sein Führungsteam mit der Ernennung von Richard Barfield, ehemals Chiltern International, zum Finanzvorstand DGAP-News: Ergomed plc / Schlagwort(e): Personalie Ergomed verstärkt sein Führungsteam mit der Ernennung von Richard Barfield, ehemals Chiltern International, zum Finanzvorstand 04.06.2019 / 08:06 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Ergomed verstärkt sein Führungsteam mit der Ernennung von Richard Barfield, ehemals Chiltern International, zum Finanzvorstand Guildford, UK - 04. Juni 2019: Ergomed plc (Ergomed; AIM: ERGO LN; Xetra: 2EM GR), ein Unternehmen, das spezialisierte Dienstleistungen für die pharmazeutische Industrie anbietet, gibt heute bekannt, dass Richard Barfield mit sofortiger Wirkung zum Finanzvorstand ("Chief Financial Officer") ernannt wurde. Er tritt damit an die Stelle von Stuart Jackson, der das Unternehmen, wie im Februar 2019 bekanntgegeben, verlassen wird, um in die Energiebranche zurückzukehren. Richard Barfield ist zertifizierter Wirtschaftsprüfer ("Fellow Chartered Accountant", FCA) und verfügt über mehr als 25 Jahre Erfahrung auf Finanzvorstandsebene im Gesundheitswesen sowie in den Bereichen Technologie und Unternehmensdienstleistungen. Er war in dieser Funktion sowohl bei multinationalen US-amerikanischen Unternehmen als auch bei börsennotierten und Private-Equity finanzierten Unternehmen aus Großbritannien tätig. Seine Expertise umfasst Turnaround-Situationen, Finanzierungsrunden, Akquisitionen sowie Unternehmensverkäufe, und er verfügt über umfangreiche internationale Erfahrung. Richard Barfield hielt darüber hinaus Positionen als Vorstandsvorsitzender ("Chief Executive Officer"), Chairman und Vorsitzender des Prüfungsausschusses von börsennotierten Unternehmen in Großbritannien sowie als Mitglied des Boards eines weltweit führenden Lehrkrankenhauses. Richard Barfield war zuletzt, von Juli 2013 bis März 2018, Finanzvorstand von Chiltern International Ltd. und verfügt damit über branchenspezifische Erfahrung in einem weltweit führenden mittelständischen privaten Auftragsforschungsunternehmen (CRO). Während seiner fünfjährigen Tätigkeit bei Chiltern trug er maßgeblich zur Transformation des Bereichs Corporate Finance und der Strategie des Unternehmens bei, wodurch der Umsatz von 160 Mio. USD auf 550 Mio. USD gesteigert werden konnte. Chiltern wurde schließlich Ende 2017 für 1,2 Mrd. USD an Covance veräußert, eine Division des in den USA börsennotierten Healthcare-Unternehmens Laboratory Corporation of America Holdings (LabCorp). Der Verkauf brachte Chilterns Aktionären einen Cash Return, der mehr als viermal so hoch war wie ihre im Zuge der Refinanzierung im Dezember 2013 getätigten Investitionen. Das Unternehmen beabsichtigt, Richard Barfield zum neuen Executive Director des Boards von Ergomed plc zu ernennen. Seine Bestellung wird voraussichtlich, nach Durchführung der üblichen Due Diligence durch Ergomeds Nominated Adviser, mit Abschluss der Hauptversammlung des Unternehmens am 18. Juni 2019 erfolgen. Dr. Miroslav Reljanovi, Executive Chairman von Ergomed, kommentierte: "Richard verfügt über eine außergewöhnliche Erfolgsbilanz als CFO. Er spielte eine entscheidende Rolle bei Chilterns Wachstum, einem führenden internationalen mittelständischen CRO, sowie bei der erfolgreichen Übernahme durch Covance, die eine signifikante Rendite für die Aktionäre erzielte. Seine Kapitalmarkt-Erfahrung als CFO, CEO und als Mitglied verschiedener Aufsichtsräte wird unser Unternehmen in der Umsetzung der Wachstumsstrategie von Ergomed maßgeblich verstärken." Richard Barfield fügte hinzu: "Als Full-Service-CRO mit einer globalen Plattform ist Ergomed sehr gut positioniert, um seine Stärken als spezialisierter Dienstleister für die Pharmaindustrie optimal zu nutzen. Die Kombination aus Dienstleistungen in der klinischen Entwicklung, einem spezifischen Fokus auf die Entwicklung von Arzneimitteln für seltene Krankheiten und einem schnell wachsenden Angebot im Bereich Pharmakovigilanz bieten ganz klar die Chance, ein globales mittelständisches Dienstleistungsgeschäft aufzubauen. Das Unternehmen ist stark in das Jahr gestartet, und ich freue mich sehr darauf, mit meiner Expertise Ergomed beim weiteren Ausbau dieser Plattform zu unterstützen." Über Ergomed Ergomed bietet spezialisierte Dienstleistungen für die pharmazeutische Industrie an, die alle Phasen der klinischen Entwicklung, die Überwachung der Arzneimittelsicherheit und die Dokumentation medizinischer Daten nach der Zulassung (Pharmakovigilanz) umfassen. Das schnell wachsende, profitable Dienstleistungsspektrum des Unternehmens beinhaltet ein branchenführendes Angebot spezialisierter Pharmakovigilanz-Lösungen, die unter der Marke PrimeVigilance zusammengefasst werden, ein breites Angebot qualitativ hochwertiger Contract Research und Trial Management Services unter der Marke Ergomed (CRO) sowie international anerkannte Fachkompetenz im Bereich der Entwicklung von Arzneimitteln für seltene Erkrankungen (Orphan-Arzneimittel) unter der PSR Marke.