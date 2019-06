Die Privatbank Berenberg hat Stratec von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 55 auf 71 Euro angehoben. Die Geschäftsaussichten für den Laborausrüster verbesserten sich, da wichtige Kunden neue Produktzyklen starteten, was das Wachstum antreiben sollte, schrieb Analyst Michael Ruzic-Gauthier in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Das Wachstum werde zudem durch neue Instrumenten-Produkte angetrieben./mis/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.06.2019 / 17:46 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

