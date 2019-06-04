BERENBERG HEBT STRATEC AUF 'BUY' (HOLD) - ZIEL 71 (55) EURCFRA SENKT KURSZIEL FÜR INFINEON AUF 18,50 EUR - 'BUY'COMMERZBANK SENKT TOM TAILOR AUF 'REDUCE' (HOLD) - ZIEL 2,31 (3) EURGOLDMAN HEBT ZIEL FÜR ALSTRIA OFFICE AUF 14 (13,60) EUR - 'NEUTRAL'GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR AROUNDTOWN AUF 8,30 (8) EUR - 'BUY'GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR DEUTSCHE WOHNEN AUF 42,60 (39,40) EUR - 'NEUTRAL'GOLDMAN STARTET DWS MIT 'BUY' - ZIEL 34 EURGOLDMAN HEBT ZIEL FÜR GRAND CITY PROPERTIES AUF 24,50 (22,50) EUR - 'BUY'GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR LEG IMMOBILIEN AUF 123,10 (117,40) EUR - 'BUY'GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR VONOVIA AUF 54,70 (52,60) EUR - 'CONVICTION BUY LIST'JEFFERIES SENKT HENKEL AUF 'HOLD' (BUY) - ZIEL 86,50 (101,00) EURKEPLER CHEUVREUX HEBT ZIEL FÜR ROCKET INTERNET AUF 28 (26) EUR - 'BUY'RBC ...Den vollständigen Artikel lesen ...