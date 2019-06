flatex Morning-news Öl (WTI): Auf Tagesbasis ist der WTI-Juli-Kontrakt bereits stark ...

Auf Tagesbasis ist der WTI-Juli-Kontrakt bereits stark technisch überverkauft, was anhand des RSI deutlich unterhalb von 20 Punkten am Montag zum US-Handelsende an der Wall Street abzulesen war. Demnach könnte es kurzfristig zu technischen Erholungsbewegungen kommen.

Zur Charttechnik: Der Preis für ein Fass Rohöl der US-Sorte WTI (West Texas Intermediate) im an der US-Terminbörse NYMEX gehandelten Juli-Kontrakt bildete am 03. Oktober 2018 ein Mehrjahreshoch von 75,20 US-Dollar aus und fiel danach bis zum 24. Dezember 2018 auf 44,20 US-Dollar zurück. Ausgehend von diesem Kursverlauf wären die übergeordneten Ziele auf der Ober- und Unterseite zu ermitteln. Die Widerstände fänden sich bei den Marken von 56,05/59,71/63,37 und 67,90 US-Dollar. Die Unterstützungen wären bei 51,55 und 44,20 US-Dollar in Betracht zu ziehen.

