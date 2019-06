Zu Beginn der neuen Handelswoche geriet die Infineon Aktie kräftig unter Druck. So ging das Papier am Montag mit einem Minus von 1,29 Euro bzw. rund 8% auf 14,79 Euro aus dem Xetra-Handel. Auf Jahres-Sicht hat die Aktie über ein Drittel an Kurswert abgegeben. Wieso dieser starke Kursrückgang am Montag? Offensichtlich kamen die von Infineon am Sonntag kommunizierten Übernahmepläne nicht gut an. Um was es geht: Infineon plant demnach die Übernahme von Cypress. Der Vorstandschef begründet dies unter ...

