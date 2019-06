Für viele Investoren ist er der wichtigste deutsche Index und sein Punktestand ist jeden Tag in der Presse, im Fernsehen und auf den entsprechenden Webseiten im Internet präsent. Die Rede ist natürlich von unserem DAX-Performance-Index. Er gilt als Kursbarometer und Indikator für das Börsengeschehen. Und auch die Fondsmanager, die fast vorwiegend DAX-Aktien in ihrem Portfolio halten, müssen sich mit ihm messen. Aber ein Index kann immer nur einen Durchschnitt widerspiegeln und nicht alle in ihm ...

Den vollständigen Artikel lesen ...