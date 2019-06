Das EyeArt AI Eye Screening System, entwickelt von Eyenuk in Kalifornien, wurde kürzlich auf dem Diabetes- Kongress der Deutschen Diabetes Gesellschaft (DDG) vorgestellt

Eyenuk, Inc. ist ein global agierendes Medizintechnik- und Dienstleistungsunternehmen auf dem Gebiet der künstlichen Intelligenz (KI, engl. AI) und führend in praxisnahen Anwendungen für AI-Augen-Screening. Eyenuk berichtet, dass das Diabetes Zentrum Mergentheim in Deutschland pro Jahr rund 4.000 Patienten in der Klinik und 16.000 Patienten in der angebundenen Praxis auf diabetische Retinopathie (DR) mit dem EyeArt AI Eye Screening System untersucht. Das EyeArt System wird vom Diabetes Zentrum Mergentheim seit Oktober 2018 genutzt.

Diabetische Retinopathie ist die Hauptursache für Erblindung bei Erwachsenen im erwerbsfähigen Alter.1 Rund 7,5 Millionen Menschen in Deutschland leiden unter einem Diabetes Mellitus2, wovon jedes Jahr über 2.000 Patienten aufgrund einer diabetischen Retinopathie erblinden.3 Obwohl ein DR-Screening für alle Patienten mit Diabetes empfohlen wird, werden weniger als die Hälfte jährlich gescreent, auch in den Industrieländern.4 In Deutschland ist das Verhältnis von Patienten mit Diabetes zu Ophthalmologen 1.130 zu 1.5 Es gibt nicht genug Augenärzte, um den Bedarf an DR-Screenings bei der stetig wachsenden Anzahl von Diabetespatienten zu decken. Zudem müssen Patienten, die ein jährliches Screening erhalten, Wochen oder sogar Monate auf einen Screening Termin beim Augenarzt warten. Das EyeArt System ermöglicht Augenärzten, sich stattdessen auf die sehkrafterhaltende Therapie zu fokussieren.

Das EyeArt AI Eye Screening System ist die am besten validierte KI-Technologie i.V. zur autonomen Erkennung einer DR. Weltweit wurde es unter realen klinischen Bedingungen bei mehr als einer halben Million Patientenbesuchen getestet und dabei wurden mehr als zwei Millionen Scan-Aufnahmen erhoben. In einer kürzlich in den USA durchgeführten prospektiven, multizentrischen, zulassungsrelevanten klinischen Studie erreichte das EyeArt System eine Sensibilität von 95.5%, eine Spezifität von 86.5% und Abbildungsfähigkeit von 97.4% hinsichtlich des strengen klinischen Referenzstandards ETDRS. Dabei wurden alle primären Endpunkte signifikant (p 0,0001) erreicht.6

"Dank dem EyeArt System ist das Diabetes Zentrum Mergentheim führend in der Durchführung von DR-Screenings mittels künstlicher Intelligenz in Deutschland. Wir vertrauen der Screening-Genauigkeit des EyeArt Systems bei den 20.000 Patienten, die wir pro Jahr untersuchen. Das EyeArt AI Eye Screening ist unsere neue Standarduntersuchung zur Vorbeugung einer Erblindung durch DR" sagt Professor Dr. med. Thomas Haak, Chefarzt im Diabetes Zentrum Mergentheim und Mitbegründer sowie Vorstandsmitglied von DiabetesDE (Deutsche Diabetes Hilfe). "Ich bin sehr zufrieden mit unserer Entscheidung und empfehle das EyeArt System ohne Einschränkung."

"Es ist sehr erfreulich, die tatsächlichen Vorteile zu sehen, die das EyeArt System den Menschen mit Diabetes in Bad Mergentheim bietet", sagt Kaushal Solanki, Gründer und Geschäftsführer von Eyenuk. Dabei ist die Vision von Eyenuk, jedem Betroffenen weltweit Zugang zum Screening auf DR zu ermöglichen.

Über das EyeArt AI Eye Screening System

Das EyeArt AI Eye Screening System ermöglicht jedem Arzt ein Echtzeit DR-Screening durchzuführen. Es erlaubt während der regulären Untersuchung eine schnelle und genaue Identifizierung von Patienten mit Diabetes, die zeitnah bei einem Augenarzt zur Abklärung einer DR vorstellig werden müssen. Wenn das Fundusbild des Patienten aufgenommen und an das EyeArt System übermittelt wurde, stehen die Ergebnisse des DR-Screenings innerhalb von weniger als 60 Sekunden zur Ansicht und zum Export als PDF-Bericht zur Verfügung. Das EyeArt System wurde mit Förderung durch die US-amerikanischen National Institutes of Health (NIH) entwickelt, und vom britischen National Health Service (NHS) validiert.

Das EyeArt System hat eine CE-Kennzeichnung als Medizinprodukt der Klasse 2a in der EU und eine Health-Canada-Lizenz. In den USA ist das EyeArt System zurzeit auf die Anwendung für Forschungszwecke beschränkt. Das EyeArt System wurde so entworfen, dass es mit der General Data Protection Regulation (GDPR) und dem HIPAA (Health Insurance Portability and Accountability Act of 1996) konform ist.

VIDEO: Mehr über das EyeArt AI Eye Screening System für diabetische Retinopathie im Diabetes Zentrum Mergentheim

Über Eyenuk, Inc.

Eyenuk, Inc. ist ein global agierendes Medizintechnik- und Dienstleistungsunternehmen auf dem Gebiet der künstlichen Intelligenz. Außerdem ist Eyenuk führendes Unternehmen für praxisnahe Anwendungen für AI Augen-Screeningszur autonomen Krankheitserkennung und für AI Predictive BiomarkersTM zur Risikobewertung und Krankheitsüberwachung. Beides soll eine rechtzeitige Diagnose von Krankheiten sicherstellen, die lebensbedrohlich sind oder das Sehvermögen gefährden wie diabetische Retinopathie, Glaukom, altersbedingte Makuladegeneration, Schlaganfall, kardiovaskuläre Erkrankungen und Alzheimer-Krankheit Erkrankung.

EyeArt ist eine eingetragene Marke von Eyenuk, Inc.

www.eyenuk.com

